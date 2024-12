NON È SCONTATO.

Le donazioni sono deducibili / detraibili?

Sì, le donazioni sono sia deducibili che detraibili. Per le persone fisiche, le donazioni possono essere detratte dall’imposta lorda ai fini IRPEF al 30%, fino a un massimo di 30.000 euro per ogni periodo d’imposta.



Per le aziende e gli enti soggetti all’IRES, le donazioni agli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto fino al 10% del reddito complessivo dichiarato o dal reddito d’impresa fino al 2% o per un importo massimo di 30.000 euro.

Se ci fornirai il codice fiscale e il tuo indirizzo nella schermata successiva all’attivazione del sostegno regolare, ogni anno ti invieremo via posta e via e-mail il riepilogo delle tue donazioni valido ai fini fiscali.